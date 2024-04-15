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Блинкен призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

Блинкен призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

Блинкен призвал избегать эскалации на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Турции, Египта и Иордании подчеркнул, что необходимо избежать... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T04:49

2024-04-15T04:49

2024-04-15T04:49

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Турции, Египта и Иордании подчеркнул, что необходимо избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел (Египта – ред.) подчеркнули важность предотвращения эскалации и (важность) координации дипломатических усилий", - говорится в сообщении американского госдепа. Это же Блинкен обсудил и с главами МИД Саудовской Аравии, Турции и Иордании. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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