https://ria.ru/20240415/ssha-1940036658.html

США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби

США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби - РИА Новости, 15.04.2024

США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби

США не проводили контактов с Россией по поводу субботнего нападения Ирана на Израиль, которое стало ответом на недавний удар израильской армии по иранскому... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:59

2024-04-15T01:59

2024-04-15T02:03

в мире

россия

сша

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. США не проводили контактов с Россией по поводу субботнего нападения Ирана на Израиль, которое стало ответом на недавний удар израильской армии по иранскому консульству в Дамаске, заявил РИА Новости представитель Белого дома Джон Кирби."Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, проводили ли Вашингтон и Москва какие-либо контакты в данной связи.

https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html

россия

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в мире, россия, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, джон кирби