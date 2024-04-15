https://ria.ru/20240415/ssha-1940036658.html
США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби
США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби - РИА Новости, 15.04.2024
США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби
США не проводили контактов с Россией по поводу субботнего нападения Ирана на Израиль, которое стало ответом на недавний удар израильской армии по иранскому... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T01:59
2024-04-15T01:59
2024-04-15T02:03
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обострение ситуации между ираном и израилем
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. США не проводили контактов с Россией по поводу субботнего нападения Ирана на Израиль, которое стало ответом на недавний удар израильской армии по иранскому консульству в Дамаске, заявил РИА Новости представитель Белого дома Джон Кирби."Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, проводили ли Вашингтон и Москва какие-либо контакты в данной связи.
https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html
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в мире, россия, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, джон кирби
В мире, Россия, США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Джон Кирби
США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана, заявил Кирби
Белый дом: США не контактировали с Россией по поводу нападения Ирана на Израиль