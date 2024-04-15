https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940145130.html

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:55

2024-04-15T13:55

2024-04-15T14:13

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)