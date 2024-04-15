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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 15.04.2024 (обновлено: 14:13 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940145130.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 15.04.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:55
2024-04-15T14:13
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы "Пластун" и "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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