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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:52
2024-04-15T13:52
2024-04-15T14:18
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" и британская гаубица L-119, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, великобритания, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Великобритания, Безопасность
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки
МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 420 военных и танк