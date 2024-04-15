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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 15.04.2024 (обновлено: 14:18 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940144298.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки
Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:52
2024-04-15T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
великобритания
безопасность
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" и британская гаубица L-119, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.
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россия
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, великобритания, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Великобритания, Безопасность
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 420 военных и танк

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" и британская гаубица L-119, сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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