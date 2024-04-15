https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940144298.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 420 военных за сутки

Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:52

2024-04-15T13:52

2024-04-15T14:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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великобритания

безопасность

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, две самоходки "Гвоздика" и британская гаубица L-119, сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

великобритания

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, великобритания, безопасность