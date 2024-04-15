Рейтинг@Mail.ru
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940044220.html
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 15.04.2024
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:14
2024-04-15T05:14
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071211_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_f490e2664b18ffa18cdc640b3dd9992c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, сообщил журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным Горец. "В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной", - рассказал Горец. По его словам, почти каждый день российским минометчикам в районе Работино удается поражать украинских националистов во время ротаций личного состава, при эвакуациях и подвозе боеприпасов.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
работино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071211_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e3904db221aa5a58f5c221b62bb4e3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино

Российские минометчики сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ под Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, сообщил журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным Горец.
"В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной", - рассказал Горец.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине
05:00
По его словам, почти каждый день российским минометчикам в районе Работино удается поражать украинских националистов во время ротаций личного состава, при эвакуациях и подвозе боеприпасов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала