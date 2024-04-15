https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940044220.html
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 15.04.2024
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:14
2024-04-15T05:14
2024-04-15T05:14
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, сообщил журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным Горец. "В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной", - рассказал Горец. По его словам, почти каждый день российским минометчикам в районе Работино удается поражать украинских националистов во время ротаций личного состава, при эвакуациях и подвозе боеприпасов.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
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работино, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
Российские минометчики сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ под Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки "Днепр" сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, сообщил журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным Горец.
"В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной", - рассказал Горец.
По его словам, почти каждый день российским минометчикам в районе Работино удается поражать украинских националистов во время ротаций личного состава, при эвакуациях и подвозе боеприпасов.