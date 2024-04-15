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Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
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05:11 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043911.html
Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ
Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ
Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки российских войск атаковала опорный пункт ВСУ на Северском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:11
2024-04-15T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
т-80
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки российских войск атаковала опорный пункт ВСУ на Северском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на танках Т-80 и боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулась в заданный район на Северском направлении для уничтожения указанных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ сообщили, что десантники регулярно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ. "Под непрерывным огнем противника экипажи танка Т-80 и БМД-2К-АУ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое на нем", - уточнили в МО РФ. Сообщается, что после боевой работы бронегруппы штурмовые группы десантников зашли на опорный пункт и зачистили его.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-80, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-80, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ

МО: тульские десантники атаковали опорный пункт ВСУ на Северском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ
Танк Т-80 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки российских войск атаковала опорный пункт ВСУ на Северском участке фронта, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на танках Т-80 и боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулась в заданный район на Северском направлении для уничтожения указанных целей", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В МО РФ сообщили, что десантники регулярно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.
"Под непрерывным огнем противника экипажи танка Т-80 и БМД-2К-АУ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое на нем", - уточнили в МО РФ.
Сообщается, что после боевой работы бронегруппы штурмовые группы десантников зашли на опорный пункт и зачистили его.
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