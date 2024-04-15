https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043783.html
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:10
2024-04-15T05:10
2024-04-15T05:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ. "Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники", - сообщили в ведомстве. При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940025694.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
МО: БПЛА уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ.
"Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники", - сообщили в ведомстве.
При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.