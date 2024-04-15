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Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043783.html
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении
Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:10
2024-04-15T05:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ. "Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники", - сообщили в ведомстве. При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

МО: БПЛА уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ.
"Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники", - сообщили в ведомстве.
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Вчера, 22:57
При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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