https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043783.html

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:10

2024-04-15T05:10

2024-04-15T05:10

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ. "Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники", - сообщили в ведомстве. При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1940025694.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность