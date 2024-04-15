https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043602.html

Российский артиллерист рассказал, как уничтожил танк Leopard 2

Российский артиллерист рассказал, как уничтожил танк Leopard 2 - РИА Новости, 15.04.2024

Российский артиллерист рассказал, как уничтожил танк Leopard 2

Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом, а также что эти... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:08

2024-04-15T05:08

2024-04-15T11:48

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом, а также что эти немецкие машины очень хорошо горят. "Орлан" (разведывательный беспилотник. — Прим. ред.) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички. <...> Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то", — сказал Лазаренко в видеоролике, опубликованном Минобороны Российской Федерации. Он уточнил, что не поверил в то, что подбил именно Leopard, до тех пор, пока ему не показали видео.Лазаренко рассказал, что танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2". Как рассказали в Минобороны России, военнослужащим группировки войск "Запад", уничтожившим танки Leopard 2 в ходе боя на Купянском направлении, вручили сертификаты на выплату денежных средств. Всего сертификаты номиналом 500 тысяч рублей получили шесть военнослужащих. Сертификаты предоставили представители уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС России, участвующих в специальной военной операции. "В тот момент я почувствовал удовлетворение, что проделали свою работу не зря, и на один вражеский танк стало меньше, ведь нашей пехоте будет намного проще выполнять свои задачи", — отметил другой военнослужащий Николай Поляков. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения для дальнейшего выполнения задач в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф