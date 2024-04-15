https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043013.html

Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024

Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ

"Грады" группировки "Центр" ударили по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:02

2024-04-15T05:02

2024-04-15T06:07

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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. "Грады" группировки "Центр" ударили по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники националистов на авдеевском направлении", — рассказали в оборонном ведомстве. Там отметили, что данные о крупном месте сосредоточения украинских войск было получено от расчета. Артиллеристы оперативно прибыли в район боевого применения, развернули боевую машину из походного положения в боевое. После наведения установки на цель был выполнен залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 10 км."Нанесение массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать наши штурмовые подразделения в ходе наступления", — отметили в министерстве.В ведомстве уточнили, что контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью комплекса "Орлан-30".

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

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