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Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
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05:02 15.04.2024 (обновлено: 06:07 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043013.html
Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ
"Грады" группировки "Центр" ударили по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:02
2024-04-15T06:07
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. "Грады" группировки "Центр" ударили по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники националистов на авдеевском направлении", — рассказали в оборонном ведомстве. Там отметили, что данные о крупном месте сосредоточения украинских войск было получено от расчета. Артиллеристы оперативно прибыли в район боевого применения, развернули боевую машину из походного положения в боевое. После наведения установки на цель был выполнен залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 10 км."Нанесение массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать наши штурмовые подразделения в ходе наступления", — отметили в министерстве.В ведомстве уточнили, что контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью комплекса "Орлан-30".
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы поразили крупный район сосредоточения живой силы и техники ВСУ

МО: "Грады" группировки "Центр" поразили район сосредоточения ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. "Грады" группировки "Центр" ударили по крупному району сосредоточения людей и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники националистов на авдеевском направлении", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Там отметили, что данные о крупном месте сосредоточения украинских войск было получено от расчета. Артиллеристы оперативно прибыли в район боевого применения, развернули боевую машину из походного положения в боевое. После наведения установки на цель был выполнен залп 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 10 км.
"Нанесение массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать наши штурмовые подразделения в ходе наступления", — отметили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что контроль поражения цели осуществлялся военнослужащими разведывательного подразделения с помощью комплекса "Орлан-30".
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