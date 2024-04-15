https://ria.ru/20240415/spasenie-1940219024.html

В Сочи полицейский спас пенсионерку, ходившую по карнизу

В Сочи полицейский спас пенсионерку, ходившую по карнизу - РИА Новости, 15.04.2024

В Сочи полицейский спас пенсионерку, ходившую по карнизу

Сотрудник ППС в Сочи спас пожилую женщину, вернув её в квартиру с карниза четвёртого этажа, сообщает полиция курорта. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:00

2024-04-15T18:00

2024-04-15T18:00

происшествия

сочи

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СОЧИ, 15 апр - РИА Новости. Сотрудник ППС в Сочи спас пожилую женщину, вернув её в квартиру с карниза четвёртого этажа, сообщает полиция курорта. "Заместитель командира отдельной роты ППС Лазаревского отдела полиции Владимир Кириченко поднялся на этаж, но поняв, что дверь квартиры заперта, через окно соседей залез на карниз. Он помог 78-летней женщине вернуться в дом. После чего дождался возвращения сиделки, которая присматривает за пожилой сочинкой", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.По данным ведомства, в пункт полиции поселка Дагомыс поступило сообщение о том, что на улице Армавирской по козырьку четвёртого этажа жилого дома ходит пожилая женщина. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html

сочи

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи