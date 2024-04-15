https://ria.ru/20240415/sotrudnik-1940249011.html
Скрывавшийся экс-сотрудник полиции получил срок за грабеж и наркотики
Скрывавшийся экс-сотрудник полиции получил срок за грабеж и наркотики - РИА Новости, 15.04.2024
Скрывавшийся экс-сотрудник полиции получил срок за грабеж и наркотики
Зеленоградский суд Москвы приговорил к 12,5 года колонии строгого режима экс-сотрудника-полиции Илью Гоца по статьям о грабеже и незаконном сбыте наркотических... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:47
2024-04-15T19:47
2024-04-15T19:47
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы приговорил к 12,5 года колонии строгого режима экс-сотрудника-полиции Илью Гоца по статьям о грабеже и незаконном сбыте наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По совокупности преступлений суд окончательно назначил Гоцу Илье Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима",- сказал собеседник агентства. По информации суда, мужчина скрывался от органов предварительного расследования с 2013 года. В инстанции уточнили, что Гоца признали виновным по статьям о грабеже; незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства.
https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html
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происшествия, москва
Скрывавшийся экс-сотрудник полиции получил срок за грабеж и наркотики
Скрывшийся от следствия экс-сотрудник полиции получил срок за грабеж и наркотики
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы приговорил к 12,5 года колонии строгого режима экс-сотрудника-полиции Илью Гоца по статьям о грабеже и незаконном сбыте наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"По совокупности преступлений суд окончательно назначил Гоцу Илье Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима",- сказал собеседник агентства.
По информации суда, мужчина скрывался от органов предварительного расследования с 2013 года.
В инстанции уточнили, что Гоца признали виновным по статьям о грабеже; незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства.