https://ria.ru/20240415/sotrudnichestvo-1940137125.html
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья - РИА Новости, 15.04.2024
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:35
2024-04-15T13:35
2024-04-15T13:35
ярославская область
жкх
ярославская область
запорожская область
волчанск
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940139797_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ae8d87a24976623b329cc77656f93206.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочей поездкой подшефный Акимовский район Запорожской области. "Помогаем нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, и позитивные перемены, происходящие в подшефном Акимовском районе, не могут не радовать. Продолжим работу по развитию инфраструктуры района и по отправке необходимой помощи жителям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев обсудил с главой Акимовского района Юлией Губановой планы дальнейшего сотрудничества. Юлия Губанова в беседе с губернатором от имени всех жителей района поблагодарила правительство и население Ярославской области за поддержку, помощь в развитии территории и налаживании мирной жизни. В ходе поездки губернатор посетил объекты, отремонтированные при поддержке правительства области в рамках шефской помощи. Гордость района – Акимовский МФЦ – работает в полную силу и уже восемь месяцев помогает жителям в оформлении документов и социальных выплат, отмечают в пресс-службе областного правительства. В селе Волчанском ведутся дорожные работы, в Новоданиловке готовится к торжественному открытию отремонтированный Дом культуры. Также губернатор побывал на выставке в историко-краеведческом музее, организованной при участии ярославского культурного сообщества, и пообщался с молодежью. Многие из ребят уже приезжали в Ярославскую область на летний отдых прошлым летом. Михаил Евраев пригласил желающих поближе познакомиться с регионом на летние каникулы в этом году.
https://ria.ru/20231025/sotsobekty-1905209811.html
https://ria.ru/20231121/priem-1910843256.html
ярославская область
запорожская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940139797_43:0:1003:720_1920x0_80_0_0_bb401d40cd34f8b1d4a97232e4ebe0ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, ярославская область, запорожская область, волчанск, михаил евраев
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Запорожская область, Волчанск, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочей поездкой подшефный Акимовский район Запорожской области.
«
"Помогаем нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, и позитивные перемены, происходящие в подшефном Акимовском районе, не могут не радовать. Продолжим работу по развитию инфраструктуры района и по отправке необходимой помощи жителям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев обсудил с главой Акимовского района Юлией Губановой планы дальнейшего сотрудничества. Юлия Губанова в беседе с губернатором от имени всех жителей района поблагодарила правительство и население Ярославской области за поддержку, помощь в развитии территории и налаживании мирной жизни.
В ходе поездки губернатор посетил объекты, отремонтированные при поддержке правительства области в рамках шефской помощи. Гордость района – Акимовский МФЦ – работает в полную силу и уже восемь месяцев помогает жителям в оформлении документов и социальных выплат, отмечают в пресс-службе областного правительства. В селе Волчанском
ведутся дорожные работы, в Новоданиловке готовится к торжественному открытию отремонтированный Дом культуры.
Также губернатор побывал на выставке в историко-краеведческом музее, организованной при участии ярославского культурного сообщества, и пообщался с молодежью. Многие из ребят уже приезжали в Ярославскую область на летний отдых прошлым летом. Михаил Евраев пригласил желающих поближе познакомиться с регионом на летние каникулы в этом году.