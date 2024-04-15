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Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья - РИА Новости, 15.04.2024
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Ярославская область
 
13:35 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/sotrudnichestvo-1940137125.html
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья - РИА Новости, 15.04.2024
Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:35
2024-04-15T13:35
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочей поездкой подшефный Акимовский район Запорожской области. "Помогаем нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, и позитивные перемены, происходящие в подшефном Акимовском районе, не могут не радовать. Продолжим работу по развитию инфраструктуры района и по отправке необходимой помощи жителям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев обсудил с главой Акимовского района Юлией Губановой планы дальнейшего сотрудничества. Юлия Губанова в беседе с губернатором от имени всех жителей района поблагодарила правительство и население Ярославской области за поддержку, помощь в развитии территории и налаживании мирной жизни. В ходе поездки губернатор посетил объекты, отремонтированные при поддержке правительства области в рамках шефской помощи. Гордость района – Акимовский МФЦ – работает в полную силу и уже восемь месяцев помогает жителям в оформлении документов и социальных выплат, отмечают в пресс-службе областного правительства. В селе Волчанском ведутся дорожные работы, в Новоданиловке готовится к торжественному открытию отремонтированный Дом культуры. Также губернатор побывал на выставке в историко-краеведческом музее, организованной при участии ярославского культурного сообщества, и пообщался с молодежью. Многие из ребят уже приезжали в Ярославскую область на летний отдых прошлым летом. Михаил Евраев пригласил желающих поближе познакомиться с регионом на летние каникулы в этом году.
https://ria.ru/20231025/sotsobekty-1905209811.html
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жкх, ярославская область, запорожская область, волчанск, михаил евраев
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Запорожская область, Волчанск, Михаил Евраев

Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья

© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочей поездкой подшефный Акимовский район Запорожской области.
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"Помогаем нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, и позитивные перемены, происходящие в подшефном Акимовском районе, не могут не радовать. Продолжим работу по развитию инфраструктуры района и по отправке необходимой помощи жителям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев обсудил с главой Акимовского района Юлией Губановой планы дальнейшего сотрудничества. Юлия Губанова в беседе с губернатором от имени всех жителей района поблагодарила правительство и население Ярославской области за поддержку, помощь в развитии территории и налаживании мирной жизни.
В ходе поездки губернатор посетил объекты, отремонтированные при поддержке правительства области в рамках шефской помощи. Гордость района – Акимовский МФЦ – работает в полную силу и уже восемь месяцев помогает жителям в оформлении документов и социальных выплат, отмечают в пресс-службе областного правительства. В селе Волчанском ведутся дорожные работы, в Новоданиловке готовится к торжественному открытию отремонтированный Дом культуры.
Также губернатор побывал на выставке в историко-краеведческом музее, организованной при участии ярославского культурного сообщества, и пообщался с молодежью. Многие из ребят уже приезжали в Ярославскую область на летний отдых прошлым летом. Михаил Евраев пригласил желающих поближе познакомиться с регионом на летние каникулы в этом году.
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Ярославская областьЖКХЯрославская областьЗапорожская областьВолчанскМихаил Евраев
 
 
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