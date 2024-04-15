https://ria.ru/20240415/sotrudnichestvo-1940137125.html

Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья

Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья - РИА Новости, 15.04.2024

Губернатор обсудил сотрудничество с главой Акимовского района Запорожья

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:35

2024-04-15T13:35

2024-04-15T13:35

ярославская область

жкх

ярославская область

запорожская область

волчанск

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940139797_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ae8d87a24976623b329cc77656f93206.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с главой подшефного региону Акимовского района Запорожской области Юлией Губановой планы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочей поездкой подшефный Акимовский район Запорожской области. "Помогаем нашим соотечественникам налаживать мирную жизнь, и позитивные перемены, происходящие в подшефном Акимовском районе, не могут не радовать. Продолжим работу по развитию инфраструктуры района и по отправке необходимой помощи жителям", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев обсудил с главой Акимовского района Юлией Губановой планы дальнейшего сотрудничества. Юлия Губанова в беседе с губернатором от имени всех жителей района поблагодарила правительство и население Ярославской области за поддержку, помощь в развитии территории и налаживании мирной жизни. В ходе поездки губернатор посетил объекты, отремонтированные при поддержке правительства области в рамках шефской помощи. Гордость района – Акимовский МФЦ – работает в полную силу и уже восемь месяцев помогает жителям в оформлении документов и социальных выплат, отмечают в пресс-службе областного правительства. В селе Волчанском ведутся дорожные работы, в Новоданиловке готовится к торжественному открытию отремонтированный Дом культуры. Также губернатор побывал на выставке в историко-краеведческом музее, организованной при участии ярославского культурного сообщества, и пообщался с молодежью. Многие из ребят уже приезжали в Ярославскую область на летний отдых прошлым летом. Михаил Евраев пригласил желающих поближе познакомиться с регионом на летние каникулы в этом году.

https://ria.ru/20231025/sotsobekty-1905209811.html

https://ria.ru/20231121/priem-1910843256.html

ярославская область

запорожская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ярославская область, запорожская область, волчанск, михаил евраев