https://ria.ru/20240415/sidney-1940149640.html

В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа

В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа - РИА Новости, 15.04.2024

В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа

На ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник, сообщает австралийский портал News.com.au со ссылкой на РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:12

2024-04-15T14:12

2024-04-15T14:52

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник, сообщает австралийский портал News.com.au со ссылкой на видеозапись церковной церемонии. Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в церкви "Христа Доброго Пастыря", где епископ Мар Мари Эммануэль проводил службу. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как епископ обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Подробности инцидента пока не сообщалось. Состояние потерпевшего не уточняется. Епископ получил известность во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.

https://ria.ru/20240415/avstralii-1940081542.html

https://ria.ru/20240128/napadenie-1923960240.html

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в мире, сидней