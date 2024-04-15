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В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа - РИА Новости, 15.04.2024
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14:12 15.04.2024 (обновлено: 14:52 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sidney-1940149640.html
В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа
В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа - РИА Новости, 15.04.2024
В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа
На ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник, сообщает австралийский портал News.com.au со ссылкой на РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:12
2024-04-15T14:52
в мире
сидней
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник, сообщает австралийский портал News.com.au со ссылкой на видеозапись церковной церемонии. Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в церкви "Христа Доброго Пастыря", где епископ Мар Мари Эммануэль проводил службу. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как епископ обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Подробности инцидента пока не сообщалось. Состояние потерпевшего не уточняется. Епископ получил известность во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.
https://ria.ru/20240415/avstralii-1940081542.html
https://ria.ru/20240128/napadenie-1923960240.html
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в мире, сидней
В мире, Сидней
В Сиднее мужчина напал на ассирийского епископа

News.com.au: в Сиднее вооруженный ножом преступник напал на епископа

Нападение на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее
Нападение на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее
Нападение на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник, сообщает австралийский портал News.com.au со ссылкой на видеозапись церковной церемонии.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник в церкви "Христа Доброго Пастыря", где епископ Мар Мари Эммануэль проводил службу. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как епископ обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом.
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Подробности инцидента пока не сообщалось. Состояние потерпевшего не уточняется.
Епископ получил известность во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.
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