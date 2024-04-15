https://ria.ru/20240415/sanktsii-1940131449.html

Британия ввела санкции против трех суданских предприятий

Британия ввела санкции против трех суданских предприятий - РИА Новости, 15.04.2024

Британия ввела санкции против трех суданских предприятий

Великобритания ввела санкции против двух суданских компаний и одного банка из-за продолжающегося конфликта в стране, ограничительные меры приурочены к первой... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:14

2024-04-15T13:14

2024-04-15T13:14

судан

великобритания

союз биатлонистов россии (сбр)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против двух суданских компаний и одного банка из-за продолжающегося конфликта в стране, ограничительные меры приурочены к первой годовщине начала боев, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующие позиции были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: (компания) Al-Fakher Advanced Works, банк Al-Khaleej и (компания) Red Rock Mining", - говорится в документе. Банк попал под ограничительные меры за "связь с Силами быстрого реагирования (СБР), их поддержку и снабжение", в то время как компания Al-Fakher Advanced Works, по заявлению британских властей, причастна к финансированию СБР, ведя их бизнес по экспорту золота. Горнодобывающая компания Red Rock Mining была внесена в санкционный список из-за действий, "угрожающих миру, стабильности и безопасности Судана", в частности, из-за финансирования вооруженных сил Судана, сообщило британское правительство. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.

https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html

https://ria.ru/20240303/iran-1930816332.html

судан

великобритания

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судан, великобритания, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон, в мире