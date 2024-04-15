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Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности - РИА Новости, 15.04.2024
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12:47 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/samolet-1940125086.html
Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности
Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности - РИА Новости, 15.04.2024
Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности
Следователи начали проверку в связи с инцидентом с самолетом ATR, вылетевшим из Красноярска в Туру и вернувшимся обратно из-за технической неисправности,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:47
2024-04-15T12:47
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
западно-сибирская транспортная прокуратура
красавиа
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку в связи с инцидентом с самолетом ATR, вылетевшим из Красноярска в Туру и вернувшимся обратно из-за технической неисправности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в Telegram-канале. "По предварительным данным, днем 15 апреля 2024 года самолет АТР, следовавший Красноярск - Тура Горный, из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа". В настоящее время 64 пассажира, из них 8 несовершеннолетних, размещены в здании аэровокзала. Готовится резервное воздушное судно для выполнения рейса. Красноярская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров при задержке рейса.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html
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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, красавиа
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, КрасАвиа
Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности

Вылетевший из Красноярска в Туру рейс вернулся из-за технической неисправности

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт ATR 72-500
Пассажирский самолёт ATR 72-500 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку в связи с инцидентом с самолетом ATR, вылетевшим из Красноярска в Туру и вернувшимся обратно из-за технической неисправности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в Telegram-канале.
"По предварительным данным, днем 15 апреля 2024 года самолет АТР, следовавший Красноярск - Тура Горный, из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа". В настоящее время 64 пассажира, из них 8 несовершеннолетних, размещены в здании аэровокзала. Готовится резервное воздушное судно для выполнения рейса.
Красноярская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров при задержке рейса.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратураКрасАвиа
 
 
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