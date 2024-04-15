https://ria.ru/20240415/samolet-1940125086.html

Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности

Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности - РИА Новости, 15.04.2024

Самолет вернулся в аэропорт Красноярска из-за неисправности

Следователи начали проверку в связи с инцидентом с самолетом ATR, вылетевшим из Красноярска в Туру и вернувшимся обратно из-за технической неисправности,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:47

2024-04-15T12:47

2024-04-15T12:47

происшествия

россия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

красавиа

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КРАСНОЯРСК, 15 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку в связи с инцидентом с самолетом ATR, вылетевшим из Красноярска в Туру и вернувшимся обратно из-за технической неисправности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в Telegram-канале. "По предварительным данным, днем 15 апреля 2024 года самолет АТР, следовавший Красноярск - Тура Горный, из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа". В настоящее время 64 пассажира, из них 8 несовершеннолетних, размещены в здании аэровокзала. Готовится резервное воздушное судно для выполнения рейса. Красноярская транспортная прокуратура контролирует исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров при задержке рейса.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, красавиа