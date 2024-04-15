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Кубанский комбинат в два раза увеличил выработку сахара по нацпроекту - РИА Новости, 15.04.2024
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Краснодарский край
 
22:24 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/sakhar-1940270956.html
Кубанский комбинат в два раза увеличил выработку сахара по нацпроекту
Кубанский комбинат в два раза увеличил выработку сахара по нацпроекту - РИА Новости, 15.04.2024
Кубанский комбинат в два раза увеличил выработку сахара по нацпроекту
Сахарный комбинат из Тихорецкого района на 50% увеличил выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:24
2024-04-15T22:24
краснодарский край
тихорецкий район
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Сахарный комбинат из Тихорецкого района на 50% увеличил выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Сахарный комбинат из Тихорецкого района на 50% увеличил выработку. Оптимизация производства сахара на предприятии проходила в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… При оптимизации производства сахара улучшили процессы на складе, механическом цехе, лаборатории по приемке свеклы", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия при поддержке экспертов регионального центра компетенций научились улучшать основные показатели предприятия за счет организации рабочих мест, правильного распределения ресурсов и командной работы. Кроме того, сотрудники познакомилась с принципами стандартизированной работы, которая позволяет организовать безопасное и эффективное производство, исключить ненужные перемещения. По словам районного главы Анатолия Перепелина, комбинат "Тихорецкий" работает в поселке Малороссийском с 1959 года. Предприятие выпускает сахар, патоку и гранулированный свекловичный жом. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%. На данный момент его участниками стали 309 кубанских предприятий. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии с выручкой от 180 миллионов рублей в год, отмечают власти.
https://ria.ru/20240415/zaymy-1940268687.html
https://ria.ru/20240328/turizm-1936477832.html
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тихорецкий район
Краснодарский край, Тихорецкий район

Кубанский комбинат в два раза увеличил выработку сахара по нацпроекту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФасовка и упаковка сахара
Фасовка и упаковка сахара - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фасовка и упаковка сахара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Сахарный комбинат из Тихорецкого района на 50% увеличил выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Сахарный комбинат из Тихорецкого района на 50% увеличил выработку. Оптимизация производства сахара на предприятии проходила в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… При оптимизации производства сахара улучшили процессы на складе, механическом цехе, лаборатории по приемке свеклы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты предприятия при поддержке экспертов регионального центра компетенций научились улучшать основные показатели предприятия за счет организации рабочих мест, правильного распределения ресурсов и командной работы. Кроме того, сотрудники познакомилась с принципами стандартизированной работы, которая позволяет организовать безопасное и эффективное производство, исключить ненужные перемещения.
По словам районного главы Анатолия Перепелина, комбинат "Тихорецкий" работает в поселке Малороссийском с 1959 года. Предприятие выпускает сахар, патоку и гранулированный свекловичный жом.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов рублей в год, при этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%. На данный момент его участниками стали 309 кубанских предприятий. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии с выручкой от 180 миллионов рублей в год, отмечают власти.
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