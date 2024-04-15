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Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки" - РИА Новости, 15.04.2024
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16:12 15.04.2024 (обновлено: 16:21 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/saakashvili-1940188993.html
Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки"
Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки" - РИА Новости, 15.04.2024
Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки"
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах заявил, что в стране настало время для... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:12
2024-04-15T16:21
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах заявил, что в стране настало время для "единства и атаки". "Время единства и атаки!" - написал Саакашвили на своей странице в соцсетях. Экс-президент призвал своих сторонников принять участие во всех действиях, направленных против принятия закона, чтобы "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии". В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". Сначала законопроект рассматривает комитет по юридическим делам парламента, после чего состоится пленарное заседание и голосование для принятия законопроекта в первом чтении. В то же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.Саакашвили в данный момент находится в тбилисской клинике, где проходит лечение после длительной голодовки. Ранее в минюсте Грузии заявили, что его вернут обратно в тюрьму, как только об этой возможности скажут врачи.
https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки"

Саакашвили заявил, что в Грузии настало время для "единства и атаки"

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах заявил, что в стране настало время для "единства и атаки".
"Время единства и атаки!" - написал Саакашвили на своей странице в соцсетях. Экс-президент призвал своих сторонников принять участие во всех действиях, направленных против принятия закона, чтобы "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии".
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Спикер парламента Грузии назвал конфликт 2008 года преступлением Саакашвили
13 марта, 18:21
В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". Сначала законопроект рассматривает комитет по юридическим делам парламента, после чего состоится пленарное заседание и голосование для принятия законопроекта в первом чтении. В то же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского.
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
Саакашвили в данный момент находится в тбилисской клинике, где проходит лечение после длительной голодовки. Ранее в минюсте Грузии заявили, что его вернут обратно в тюрьму, как только об этой возможности скажут врачи.
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10 апреля, 16:27
 
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