https://ria.ru/20240415/saakashvili-1940188993.html

Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки"

Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки" - РИА Новости, 15.04.2024

Саакашвили заявил, что настало время для "единства и атаки"

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах заявил, что в стране настало время для... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:12

2024-04-15T16:12

2024-04-15T16:21

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835678_0:94:2678:1600_1920x0_80_0_0_a24ec540ff0af75dc9f29a2300c38521.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах заявил, что в стране настало время для "единства и атаки". "Время единства и атаки!" - написал Саакашвили на своей странице в соцсетях. Экс-президент призвал своих сторонников принять участие во всех действиях, направленных против принятия закона, чтобы "защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии". В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". Сначала законопроект рассматривает комитет по юридическим делам парламента, после чего состоится пленарное заседание и голосование для принятия законопроекта в первом чтении. В то же время у здания парламента в центре Тбилиси проходит акция протеста. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.Саакашвили в данный момент находится в тбилисской клинике, где проходит лечение после длительной голодовки. Ранее в минюсте Грузии заявили, что его вернут обратно в тюрьму, как только об этой возможности скажут врачи.

https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили