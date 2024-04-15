https://ria.ru/20240415/rostovskayaoblast-1940134473.html
Власти Ростовской области опровергли сообщения о воздушной опасности
Власти Ростовской области опровергли сообщения о воздушной опасности - РИА Новости, 15.04.2024
Власти Ростовской области опровергли сообщения о воздушной опасности
Информация о якобы объявленном в Ростовской области сигнале "воздушная опасность" не соответствует действительности, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:20
2024-04-15T13:20
2024-04-15T13:20
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Информация о якобы объявленном в Ростовской области сигнале "воздушная опасность" не соответствует действительности, сообщил журналистам представитель правительства региона. В понедельник в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в Ростовской области объявлен сигнал "воздушная опасность", спецслужбы переведены на усиленный режим работы для "сохранения личной и коллективной безопасности". На всех въездах в Ростов-на-Дону якобы выставляются усиленные патрули полиции. "Информация не соответствует действительности", - прокомментировал представитель правительства региона.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия
Власти Ростовской области опровергли сообщения о воздушной опасности
Правительство Ростовской области опровергло сообщения о воздушной опасности