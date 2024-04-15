https://ria.ru/20240415/registratsiya-1940128568.html
Свыше 18 тысяч субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье в этом году
Свыше 18 тысяч субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 15.04.2024
Свыше 18 тысяч субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье в этом году
На территории Подмосковья с начала текущего года зарегистрировано свыше 18 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:06
2024-04-15T13:06
2024-04-15T13:06
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На территории Подмосковья с начала текущего года зарегистрировано свыше 18 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. "В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тысяч субъектов МСП, из которых 14,8 тысячи — индивидуальные предприниматели. Всего на данный момент в Московской области работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба. В регионе работает Московский областной фонд микрофинансирования, который предлагает предпринимателям 13 программ льготного кредитования. В зависимости от программы размер займа может составить до пяти миллионов рублей. Еще к услугам подмосковных предпринимателей центр "Мой бизнес" Московской области. Специалисты этого центра помогают предпринимателям с проведением технических аудитов, сертификацией, разработкой конструкторской документации и многим другим. Услуги центра "Мой бизнес" предоставляются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
https://ria.ru/20240408/uslugi-1938677248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), московская область (подмосковье), бизнес, нацпроекты
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Московская область (Подмосковье), Бизнес, Нацпроекты