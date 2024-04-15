https://ria.ru/20240415/razminirovanie-1940050745.html

Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР

Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024

Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР

Саперы "Отдельного Инженерно-саперного батальона им. Карбышева" Добровольческого Корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, провели разминирование РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:35

2024-04-15T07:35

2024-04-15T07:36

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Саперы "Отдельного Инженерно-саперного батальона им. Карбышева" Добровольческого Корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, провели разминирование одного из сел в Луганской Народной Республике по просьбе местных жителей и на месте уничтожили взрыватель от противотанковой мины ТМ-62 и часть реактивной ракеты от украинского "Града", передает корреспондент РИА Новости. Саперы осмотрели места попадания снарядов, ракет и мин в селе. Найденные взрывоопасные объекты были уничтожены на месте накладными зарядами. "Большое вам спасибо, что помогли нам, разминировали. Теперь нам не страшно, теперь мы будем спокойно ходить", - поблагодарили саперов жительницы села. Командир одного из саперных подразделений с позывным "Ашкеназе" рассказал РИА Новости, что такой адресной работы сейчас очень много. Большое количество сел, где раньше проходила линия боевого соприкосновения, до сих пор "богаты" неразорвавшимися боеприпасами, что угрожает мирному населению и сельскохозяйственной технике. "Где была линия соприкосновения, где были бои, в каждом доме, в каждом огороде, в любом случае что-то осталось, что-то не разорвалось. Все это надо убирать и уничтожать, чтобы меньше мирного населения подрывалось. Также окраины все заминированы. Когда-то же поля эти будут обрабатываться, соответственно, будет и сельхозтехника подрываться, и мирное население. Надо все это предотвращать и заниматься вот такими вот делами - разминированием.", - подытожил "Ашкеназе".

https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html

https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html

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россия, безопасность, луганская народная республика