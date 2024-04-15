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Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
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07:35 15.04.2024 (обновлено: 07:36 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/razminirovanie-1940050745.html
Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР
Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР
Саперы "Отдельного Инженерно-саперного батальона им. Карбышева" Добровольческого Корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, провели разминирование РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:35
2024-04-15T07:36
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Саперы "Отдельного Инженерно-саперного батальона им. Карбышева" Добровольческого Корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, провели разминирование одного из сел в Луганской Народной Республике по просьбе местных жителей и на месте уничтожили взрыватель от противотанковой мины ТМ-62 и часть реактивной ракеты от украинского "Града", передает корреспондент РИА Новости. Саперы осмотрели места попадания снарядов, ракет и мин в селе. Найденные взрывоопасные объекты были уничтожены на месте накладными зарядами. "Большое вам спасибо, что помогли нам, разминировали. Теперь нам не страшно, теперь мы будем спокойно ходить", - поблагодарили саперов жительницы села. Командир одного из саперных подразделений с позывным "Ашкеназе" рассказал РИА Новости, что такой адресной работы сейчас очень много. Большое количество сел, где раньше проходила линия боевого соприкосновения, до сих пор "богаты" неразорвавшимися боеприпасами, что угрожает мирному населению и сельскохозяйственной технике. "Где была линия соприкосновения, где были бои, в каждом доме, в каждом огороде, в любом случае что-то осталось, что-то не разорвалось. Все это надо убирать и уничтожать, чтобы меньше мирного населения подрывалось. Также окраины все заминированы. Когда-то же поля эти будут обрабатываться, соответственно, будет и сельхозтехника подрываться, и мирное население. Надо все это предотвращать и заниматься вот такими вот делами - разминированием.", - подытожил "Ашкеназе".
https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940048577.html
https://ria.ru/20240415/polozhenie-1940046615.html
россия
луганская народная республика
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россия, безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика
Добровольцы провели разминирование одного из сел в ЛНР

Саперы Добровольческого Корпуса разминировали село в ЛНР по просьбе жителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 15 апр – РИА Новости. Саперы "Отдельного Инженерно-саперного батальона им. Карбышева" Добровольческого Корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, провели разминирование одного из сел в Луганской Народной Республике по просьбе местных жителей и на месте уничтожили взрыватель от противотанковой мины ТМ-62 и часть реактивной ракеты от украинского "Града", передает корреспондент РИА Новости.
Саперы осмотрели места попадания снарядов, ракет и мин в селе. Найденные взрывоопасные объекты были уничтожены на месте накладными зарядами.
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"Большое вам спасибо, что помогли нам, разминировали. Теперь нам не страшно, теперь мы будем спокойно ходить", - поблагодарили саперов жительницы села.
Командир одного из саперных подразделений с позывным "Ашкеназе" рассказал РИА Новости, что такой адресной работы сейчас очень много. Большое количество сел, где раньше проходила линия боевого соприкосновения, до сих пор "богаты" неразорвавшимися боеприпасами, что угрожает мирному населению и сельскохозяйственной технике.
"Где была линия соприкосновения, где были бои, в каждом доме, в каждом огороде, в любом случае что-то осталось, что-то не разорвалось. Все это надо убирать и уничтожать, чтобы меньше мирного населения подрывалось. Также окраины все заминированы. Когда-то же поля эти будут обрабатываться, соответственно, будет и сельхозтехника подрываться, и мирное население. Надо все это предотвращать и заниматься вот такими вот делами - разминированием.", - подытожил "Ашкеназе".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЛуганская Народная Республика
 
 
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