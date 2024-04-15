Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 15.04.2024 (обновлено: 18:56 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pvo-1940233201.html
СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты
СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты
Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:49
2024-04-15T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не хватает, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", - пишет издание. Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако теперь положение стало хуже. "Кажется, произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - считает газета. Ранее газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты

NZZ: украинская ПВО больше не сможет защитить стратегические объекты от ударов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не хватает, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", - пишет издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
24 марта, 08:00
Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако теперь положение стало хуже.
"Кажется, произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - считает газета.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"На Украине она бы сразу сломалась". В США раскрыли главную проблему армии
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала