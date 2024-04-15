СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты
NZZ: украинская ПВО больше не сможет защитить стратегические объекты от ударов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не хватает, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", - пишет издание.
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Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако теперь положение стало хуже.
"Кажется, произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - считает газета.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.