https://ria.ru/20240415/pvo-1940233201.html

СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты

СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: Украина больше не сможет защитить стратегически важные объекты

Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:49

2024-04-15T18:49

2024-04-15T18:56

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ситуация в небе над Украиной заметно ухудшилась: Киев больше не может защитить стратегически важные объекты с помощью ПВО, боеприпасов для этих систем не хватает, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. "Украина больше не может защитить с воздуха некоторые стратегически важные места от российских ударов… Ситуация в небе над Украиной за последние недели значительно ухудшилась", - пишет издание. Отмечается, что еще месяц назад Украина "могла себя поздравить" с тем, что ей удавалось "в значительной степени сдерживать" удары, однако теперь положение стало хуже. "Кажется, произошло то, чего долгое время опасались эксперты: запасы боеприпасов украинских ПВО, очевидно, в значительной мере исчерпаны", - считает газета. Ранее газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника сообщала, что власти Украины подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче Киеву систем ПВО Patriot. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато