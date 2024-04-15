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Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow
Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 15.04.2024
Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow
Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области, предварительно ПВО сбило две ракеты Storm Shadow, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:11
2024-04-15T12:11
2024-04-15T12:20
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области, предварительно ПВО сбило две ракеты Storm Shadow, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Около 11.30 в Бердянске прозвучали взрывы. По предварительной информации, наше ПВО сбило две вражеские ракеты Storm Shadow", - говорится в сообщении.Информация уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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бердянск, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Происшествия
Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow
Над Бердянском в Запорожской области силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow