https://ria.ru/20240415/pvo-1940110121.html

Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow

Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 15.04.2024

Над Бердянском сбили две ракеты Storm Shadow

Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области, предварительно ПВО сбило две ракеты Storm Shadow, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:11

2024-04-15T12:11

2024-04-15T12:20

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали город Бердянск в Запорожской области, предварительно ПВО сбило две ракеты Storm Shadow, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Около 11.30 в Бердянске прозвучали взрывы. По предварительной информации, наше ПВО сбило две вражеские ракеты Storm Shadow", - говорится в сообщении.Информация уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

запорожская область

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2024

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бердянск, запорожская область, происшествия