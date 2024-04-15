https://ria.ru/20240415/puteshestviya-1939663261.html
Туристы рассказали, какие обстоятельства способны испортить отпуск
Туристы рассказали, какие обстоятельства способны испортить отпуск - РИА Новости, 15.04.2024
Туристы рассказали, какие обстоятельства способны испортить отпуск
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что портит им впечатления от отдыха чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T04:46
2024-04-15T04:46
2024-04-15T05:15
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что портит им впечатления от отдыха чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1146 пользователей и выяснили, что работа в отпуске не нравится россиянам чуть меньше, чем плохое питание и неудачный номер в отеле.В преддверии летнего сезона главным фактором, отвечающим за отличное настроение, стал хороший пляж. Так, 97 процентов респондентов сказали, что грязь и мусор на прибрежной территории негативно скажутся на отпуске.Второй по важности оказалась вкусная еда: некачественное питание или плохое обслуживание в ресторане гарантированно расстроят 86 процентов опрошенных. Третью строчку рейтинга заняли шумные соседи — их не любят 71 процент путешественников.Отель оказался важен не всем: только 63 процента клиентов сервиса ответили, что номер, не соответствующий ожиданиям, негативно скажется на отдыхе. Почти столько же расстраиваются из-за отсутствия стабильного доступа к интернету.Более половины путешественников смущают толпы туристов, плохая погода, постоянные звонки от коллег или срочная работа.Задержка рейса, долгий перелет или длительное ожидание заселения в номер омрачают отдых четверти респондентам. Каждый пятый сказал, что им может испортить настроение болезнь, а каждый десятый отметил важность компании: несовпадение интересов, ссоры или скука могут стать причиной плохого отпуска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, пляжи, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Пляжи, Отели
Туристы рассказали, какие обстоятельства способны испортить отпуск
Туристы рассказали, что грязные пляжи и плохая еда могут испортить весь отпуск
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что портит им впечатления от отдыха чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1146 пользователей и выяснили, что работа в отпуске не нравится россиянам чуть меньше, чем плохое питание и неудачный номер в отеле.
В преддверии летнего сезона главным фактором, отвечающим за отличное настроение, стал хороший пляж. Так, 97 процентов респондентов сказали, что грязь и мусор на прибрежной территории негативно скажутся на отпуске.
Второй по важности оказалась вкусная еда: некачественное питание или плохое обслуживание в ресторане гарантированно расстроят 86 процентов опрошенных. Третью строчку рейтинга заняли шумные соседи — их не любят 71 процент путешественников.
Отель оказался важен не всем: только 63 процента клиентов сервиса ответили, что номер, не соответствующий ожиданиям, негативно скажется на отдыхе. Почти столько же расстраиваются из-за отсутствия стабильного доступа к интернету.
Более половины путешественников смущают толпы туристов, плохая погода, постоянные звонки от коллег или срочная работа.
Задержка рейса, долгий перелет или длительное ожидание заселения в номер омрачают отдых четверти респондентам. Каждый пятый сказал, что им может испортить настроение болезнь, а каждый десятый отметил важность компании: несовпадение интересов, ссоры или скука могут стать причиной плохого отпуска.