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В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников

В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников - РИА Новости, 15.04.2024

В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников

Период сдачи Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников 4-8 классов стартовал в Подмосковье в понедельник 15 апреля, он продлится по 17 мая, сообщили... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:33

2024-04-15T13:33

2024-04-15T13:33

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Период сдачи Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников 4-8 классов стартовал в Подмосковье в понедельник 15 апреля, он продлится по 17 мая, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 15 апреля по 17 мая обучающиеся школ Московской области будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). Даты проведения ВПР устанавливаются школами самостоятельно. В 4-м классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, учащиеся 5-8-х классов будет сдавать по четыре работы. Пятиклассники напишут ВПР по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание). В 7-х классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6-м классе, а в 8-х классах - химия. "Предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. Школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР. ВПР проверяются независимыми предметными комиссиями по единым критериям. Работы оцениваются баллами, для каждой работы разработана шкала перевода баллов в отметку", - рассказали в ведомстве. При этом, решение о выставлении отметок за ВПР принимает школа.

https://ria.ru/20240212/podmoskove-1926924135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), образование