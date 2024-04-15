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В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников
В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников - РИА Новости, 15.04.2024
В Подмосковье стартовал период сдачи ВПР для школьников
Период сдачи Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников 4-8 классов стартовал в Подмосковье в понедельник 15 апреля, он продлится по 17 мая, сообщили... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:33
2024-04-15T13:33
2024-04-15T13:33
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Период сдачи Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников 4-8 классов стартовал в Подмосковье в понедельник 15 апреля, он продлится по 17 мая, сообщили в министерстве образования Московской области. "С 15 апреля по 17 мая обучающиеся школ Московской области будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). Даты проведения ВПР устанавливаются школами самостоятельно. В 4-м классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, учащиеся 5-8-х классов будет сдавать по четыре работы. Пятиклассники напишут ВПР по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание). В 7-х классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6-м классе, а в 8-х классах - химия. "Предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. Школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР. ВПР проверяются независимыми предметными комиссиями по единым критериям. Работы оцениваются баллами, для каждой работы разработана шкала перевода баллов в отметку", - рассказали в ведомстве. При этом, решение о выставлении отметок за ВПР принимает школа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Образование
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Период сдачи Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников 4-8 классов стартовал в Подмосковье в понедельник 15 апреля, он продлится по 17 мая, сообщили в министерстве образования Московской области.
«
"С 15 апреля по 17 мая обучающиеся школ Московской области будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР). Даты проведения ВПР устанавливаются школами самостоятельно. В 4-м классе напишут три работы: по математике, русскому языку и окружающему миру", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, учащиеся 5-8-х классов будет сдавать по четыре работы. Пятиклассники напишут ВПР по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники напишут по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание). В 7-х классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор. Физика добавится к тем предметам, что и в 6-м классе, а в 8-х классах - химия.
«
"Предметы по выбору будут распределяться так, чтобы один из них был из общественных наук, а другой — из естественных. Школы узнают, какие предметы писать, за неделю до проведения ВПР. ВПР проверяются независимыми предметными комиссиями по единым критериям. Работы оцениваются баллами, для каждой работы разработана шкала перевода баллов в отметку", - рассказали в ведомстве.
При этом, решение о выставлении отметок за ВПР принимает школа.