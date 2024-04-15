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В Приморье поезд сбил мотоциклиста
В Приморье поезд сбил мотоциклиста - РИА Новости, 15.04.2024
В Приморье поезд сбил мотоциклиста
В Приморье поезд насмерть сбил мотоциклиста, выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:21
2024-04-15T03:21
2024-04-15T03:21
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следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. В Приморье поезд насмерть сбил мотоциклиста, выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России. "По предварительным данным, ночью 13 апреля 2024 года на 9248 км 9 пикета ст. Совхозная Дальневосточной железной дороги водитель мотоцикла совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при опущенном шлагбауме. Локомотивной бригадой грузового поезда, следовавшего по данному участку железной дороги применено экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, приморский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога, Приморский край
В Приморье поезд сбил мотоциклиста
СК: в Приморье поезд насмерть сбил мотоциклиста
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. В Приморье поезд насмерть сбил мотоциклиста, выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
"По предварительным данным, ночью 13 апреля 2024 года на 9248 км 9 пикета ст. Совхозная Дальневосточной железной дороги водитель мотоцикла совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора при опущенном шлагбауме. Локомотивной бригадой грузового поезда, следовавшего по данному участку железной дороги применено экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).