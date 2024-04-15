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В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века - РИА Новости, 15.04.2024
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21:42 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pristroyka-1940264945.html
В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века
В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века - РИА Новости, 15.04.2024
В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в центре Саратова части пристройки к дому XIX века, который является объектом культурного наследия,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:42
2024-04-15T21:42
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в центре Саратова части пристройки к дому XIX века, который является объектом культурного наследия, пострадавших нет, сообщили в надзорном ведомстве Саратовской области. "Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку по факту обрушения части пристройки к дому 26 на улице Московской... Предварительно установлено, что двухэтажный жилой дом в сентябре 2020 года признан аварийным и подлежащим реконструкции до 1 августа 2022 года, поскольку является объектом культурного наследия "Дом жилой. Первая четверть XIX века". В обрушившейся части пристройки на первом и втором этаже расположены по три квартиры. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в результате инцидента никто не пострадал.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века

В центре Саратова обрушилась часть пристройки к дому XIX века, пострадавших нет

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в центре Саратова части пристройки к дому XIX века, который является объектом культурного наследия, пострадавших нет, сообщили в надзорном ведомстве Саратовской области.
«
"Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку по факту обрушения части пристройки к дому 26 на улице Московской... Предварительно установлено, что двухэтажный жилой дом в сентябре 2020 года признан аварийным и подлежащим реконструкции до 1 августа 2022 года, поскольку является объектом культурного наследия "Дом жилой. Первая четверть XIX века". В обрушившейся части пристройки на первом и втором этаже расположены по три квартиры. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что в результате инцидента никто не пострадал.
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