https://ria.ru/20240415/pristroyka-1940264945.html

В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века

В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века - РИА Новости, 15.04.2024

В Саратове обрушилась часть пристройки к дому XIX века

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в центре Саратова части пристройки к дому XIX века, который является объектом культурного наследия,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:42

2024-04-15T21:42

2024-04-15T21:42

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения в центре Саратова части пристройки к дому XIX века, который является объектом культурного наследия, пострадавших нет, сообщили в надзорном ведомстве Саратовской области. "Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку по факту обрушения части пристройки к дому 26 на улице Московской... Предварительно установлено, что двухэтажный жилой дом в сентябре 2020 года признан аварийным и подлежащим реконструкции до 1 августа 2022 года, поскольку является объектом культурного наследия "Дом жилой. Первая четверть XIX века". В обрушившейся части пристройки на первом и втором этаже расположены по три квартиры. Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также дает оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20240117/pol-1921942700.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов