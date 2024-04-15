https://ria.ru/20240415/prigovor-1940200932.html

Мосгорсуд признал законным арест сатаниста за надругательство над девочкой

Мосгорсуд признал законным арест сатаниста за надругательство над девочкой - РИА Новости, 15.04.2024

Мосгорсуд признал законным арест сатаниста за надругательство над девочкой

Мосгорсуд признал законным арест сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:52

2024-04-15T16:52

2024-04-15T17:06

происшествия

красногорск

адольф гитлер

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чулкова С.В. без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Останкинский суд Москвы отправил мужчину в СИЗО 20 марта, ему предъявлено обвинение по статьям 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней). Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что "сатаниста, сторонника нацистской идеологии" задержали в Красногорске. По данным следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года мужчина в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире. В соцсетях Семен Чулков часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам собеседника, задержанный нападал на улицах на случайных людей.

https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html

красногорск

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происшествия, красногорск, адольф гитлер