Мосгорсуд признал законным арест сатаниста за надругательство над девочкой
Суд подтвердил арест сатаниста из Подмосковья за надругательство над девочкой
© РИА НовостиЗадержание сатаниста в подмосковном Красногорске
© РИА Новости
Задержание сатаниста в подмосковном Красногорске . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сатаниста из Подмосковья, обвиняемого в надругательстве над несовершеннолетней знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил постановление Останкинского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чулкова С.В. без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Останкинский суд Москвы отправил мужчину в СИЗО 20 марта, ему предъявлено обвинение по статьям 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней).
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что "сатаниста, сторонника нацистской идеологии" задержали в Красногорске. По данным следствия, с 14 сентября по 31 октября 2022 года мужчина в авто "совершал насильственные действия сексуального характера" в отношении своей знакомой девочки, а 4 ноября того же года изнасиловал ее в квартире.
В соцсетях Семен Чулков часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам собеседника, задержанный нападал на улицах на случайных людей.