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Шор: Кишинев хочет лишить права голоса молдавских граждан, живущих в России - РИА Новости, 15.04.2024
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21:40 15.04.2024 (обновлено: 22:11 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pravo-1940264638.html
Шор: Кишинев хочет лишить права голоса молдавских граждан, живущих в России
Шор: Кишинев хочет лишить права голоса молдавских граждан, живущих в России - РИА Новости, 15.04.2024
Шор: Кишинев хочет лишить права голоса молдавских граждан, живущих в России
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) планирует под надуманным предлогом лишить права голоса диаспору молдавских граждан, живущих в России, РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:40
2024-04-15T22:11
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россия
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) планирует под надуманным предлогом лишить права голоса диаспору молдавских граждан, живущих в России, считает оппозиционный политик Илан Шор. &quot;ПДС под любым надуманным предлогом пытается лишить права голоса огромную диаспору наших соотечественников, проживающих в России. Мы видим, что преступный режим готов цепляться за любую возможность остаться у власти, даже если это означает лишение возможности выбора своих граждан&quot;, — написал Шор в Telegram-канале.По его словам, молдавская диаспора в России заслуживает того же уважения и тех же прав, что и соотечественники в других странах, где власти страны готовы открыть больше избирательных участков. &quot;Ссылаться на то, что Россия не обеспечит безопасное голосование по почте, — издевательство и явное нарушение избирательных прав граждан Молдавии. Мы будем отстаивать равные права для всех независимо от местонахождения и оспорим этот закон в Конституционном суде. Отказ в праве голоса — это отказ от демократии. В правовом государстве соблюдаются права каждого, а не выборочно, как было бы удобно правящему режиму&quot;, — добавил Шор, комментируя намерение властей Молдавии организовать возможность голосования по почте только для жителей Канады и США.В конце марта парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте. Представители оппозиции подвергли этот проект критике, поскольку считают, что он позволит фальсифицировать итоги голосования.
https://ria.ru/20240414/moldavia-1940003787.html
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в мире, молдавия, россия, канада, илан шор
В мире, Молдавия, Россия, Канада, Илан Шор
Шор: Кишинев хочет лишить права голоса молдавских граждан, живущих в России

Шор: в Молдавии под мнимым предлогом пытаются лишить права голоса диаспору в РФ

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) планирует под надуманным предлогом лишить права голоса диаспору молдавских граждан, живущих в России, считает оппозиционный политик Илан Шор.
«

"ПДС под любым надуманным предлогом пытается лишить права голоса огромную диаспору наших соотечественников, проживающих в России. Мы видим, что преступный режим готов цепляться за любую возможность остаться у власти, даже если это означает лишение возможности выбора своих граждан", — написал Шор в Telegram-канале.

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По его словам, молдавская диаспора в России заслуживает того же уважения и тех же прав, что и соотечественники в других странах, где власти страны готовы открыть больше избирательных участков.
«

"Ссылаться на то, что Россия не обеспечит безопасное голосование по почте, — издевательство и явное нарушение избирательных прав граждан Молдавии. Мы будем отстаивать равные права для всех независимо от местонахождения и оспорим этот закон в Конституционном суде. Отказ в праве голоса — это отказ от демократии. В правовом государстве соблюдаются права каждого, а не выборочно, как было бы удобно правящему режиму", — добавил Шор, комментируя намерение властей Молдавии организовать возможность голосования по почте только для жителей Канады и США.

В конце марта парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, который позволит гражданам страны, живущим в США и Канаде, участвовать в голосовании по почте. Представители оппозиции подвергли этот проект критике, поскольку считают, что он позволит фальсифицировать итоги голосования.
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