https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований

В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований - РИА Новости, 15.04.2024

В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:17

2024-04-15T18:17

2024-04-15T18:17

религия

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе-клоне созданного отделом сайта "Поможем"."Нам стало известно, что создан сайт-клон нашей платформы "Поможем" (mirom.help), а также группа в VK, где от имени синодального отдела по благотворительности ведется сбор средств на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева. При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств", – говорится в Telegram-канале отдела.В сборе, говорится в сообщении, фигурирует заведомо ложная информация."Так, в сборе указано несколько географических мест, в которых якобы служит "иерей Игорь Танеев" – в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства Нижегородской и Тверской епархий нет иерея Игоря Танеева. Фотография для сбора средств взята с сайта Амурской епархии 2017 года. Мы призываем проявлять бдительность и осторожность", – сказано в сообщении.Отдел объявил об открытии онлайн-платформы "Поможем" для сбора средств нуждающимся в мае 2023 года. На платформе публикуются просьбы о помощи от проверенных церковных социальных организаций.

https://realty.ria.ru/20240415/resin-1940100878.html

https://ria.ru/20240412/senator-1939675018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия