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В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований - РИА Новости, 15.04.2024
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Религия
 
18:17 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований - РИА Новости, 15.04.2024
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:17
2024-04-15T18:17
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе-клоне созданного отделом сайта "Поможем"."Нам стало известно, что создан сайт-клон нашей платформы "Поможем" (mirom.help), а также группа в VK, где от имени синодального отдела по благотворительности ведется сбор средств на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева. При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств", – говорится в Telegram-канале отдела.В сборе, говорится в сообщении, фигурирует заведомо ложная информация."Так, в сборе указано несколько географических мест, в которых якобы служит "иерей Игорь Танеев" – в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства Нижегородской и Тверской епархий нет иерея Игоря Танеева. Фотография для сбора средств взята с сайта Амурской епархии 2017 года. Мы призываем проявлять бдительность и осторожность", – сказано в сообщении.Отдел объявил об открытии онлайн-платформы "Поможем" для сбора средств нуждающимся в мае 2023 года. На платформе публикуются просьбы о помощи от проверенных церковных социальных организаций.
https://realty.ria.ru/20240415/resin-1940100878.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований

Отдел РПЦ заявил о мошенническом клоне церковного сайта для сбора пожертвований

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе-клоне созданного отделом сайта "Поможем".
"Нам стало известно, что создан сайт-клон нашей платформы "Поможем" (mirom.help), а также группа в VK, где от имени синодального отдела по благотворительности ведется сбор средств на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева. При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств", – говорится в Telegram-канале отдела.
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В сборе, говорится в сообщении, фигурирует заведомо ложная информация.
"Так, в сборе указано несколько географических мест, в которых якобы служит "иерей Игорь Танеев" – в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства Нижегородской и Тверской епархий нет иерея Игоря Танеева. Фотография для сбора средств взята с сайта Амурской епархии 2017 года. Мы призываем проявлять бдительность и осторожность", – сказано в сообщении.
Отдел объявил об открытии онлайн-платформы "Поможем" для сбора средств нуждающимся в мае 2023 года. На платформе публикуются просьбы о помощи от проверенных церковных социальных организаций.
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