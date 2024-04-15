https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований - РИА Новости, 15.04.2024
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:17
2024-04-15T18:17
2024-04-15T18:17
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе-клоне созданного отделом сайта "Поможем"."Нам стало известно, что создан сайт-клон нашей платформы "Поможем" (mirom.help), а также группа в VK, где от имени синодального отдела по благотворительности ведется сбор средств на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева. При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств", – говорится в Telegram-канале отдела.В сборе, говорится в сообщении, фигурирует заведомо ложная информация."Так, в сборе указано несколько географических мест, в которых якобы служит "иерей Игорь Танеев" – в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства Нижегородской и Тверской епархий нет иерея Игоря Танеева. Фотография для сбора средств взята с сайта Амурской епархии 2017 года. Мы призываем проявлять бдительность и осторожность", – сказано в сообщении.Отдел объявил об открытии онлайн-платформы "Поможем" для сбора средств нуждающимся в мае 2023 года. На платформе публикуются просьбы о помощи от проверенных церковных социальных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ предупредили о мошенническом сайта для сбора пожертвований
Отдел РПЦ заявил о мошенническом клоне церковного сайта для сбора пожертвований
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе-клоне созданного отделом сайта "Поможем".
"Нам стало известно, что создан сайт-клон нашей платформы "Поможем" (mirom.help), а также группа в VK, где от имени синодального отдела по благотворительности ведется сбор средств на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева. При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств", – говорится в Telegram-канале отдела.
В сборе, говорится в сообщении, фигурирует заведомо ложная информация.
"Так, в сборе указано несколько географических мест, в которых якобы служит "иерей Игорь Танеев" – в Тверской и Нижегородской епархиях. Однако среди духовенства Нижегородской и Тверской епархий нет иерея Игоря Танеева. Фотография для сбора средств взята с сайта Амурской епархии 2017 года. Мы призываем проявлять бдительность и осторожность", – сказано в сообщении.
Отдел объявил об открытии онлайн-платформы "Поможем" для сбора средств нуждающимся в мае 2023 года. На платформе публикуются просьбы о помощи от проверенных церковных социальных организаций.