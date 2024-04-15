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В России потушили 28 природных пожаров за сутки

В России потушили 28 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 15.04.2024

В России потушили 28 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 1 047 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:53

2024-04-15T08:53

2024-04-15T08:53

происшествия

россия

приморский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 1 047 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.04.2024 года в семи регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 047 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 15 апреля в стране действовало девять лесных пожаров на площади 332 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Приморском крае - там действуют два пожара на площади 231 гектар. Отмечается, что пожароопасный сезон открыт в 63 субъектах России.

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

приморский край

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происшествия, россия, приморский край, природные пожары в россии