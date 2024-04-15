https://ria.ru/20240415/pozhar-1940262692.html
В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров
В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров - РИА Новости, 15.04.2024
В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров
Девятнадцать природных пожаров на общей площади 578,7 гектара потушили за сутки в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:15
2024-04-15T21:15
2024-04-15T21:15
происшествия
приморский край
лучегорск
надеждинский район
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр - РИА Новости. Девятнадцать природных пожаров на общей площади 578,7 гектара потушили за сутки в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "Всего за сутки потушили 19 природных пожаров на общей площади 578,7 гектара. В Поповке Хорольского округа потушили пожар на площади 200 гектаров, у села Духовское Пограничного округа ликвидировали два возгорания общей площадью 80 гектаров, в районе Никитовки и Лучегорска (Пожарский округ) потушили два пожара на 39 гектарах", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что природные пожары потушили у двух сёл в Чугуевском округе на 39 гектарах, в районе двух населённых пунктов Партизанского округа на общей площади 33 гектара, а также у Черниговки и Абражеевки (Черниговский округ). "По одному природному пожару потушили у восьми населённых пунктов в восьми муниципалитетах Приморья", - сказал он, уточнив, что в тушении задействовали 213 человек и 45 единиц техники. На прошлой неделе в Приморье ввели режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где уже действует режим ЧС. В понедельник синоптики сообщили, что за прошедшие выходные дни пожароопасная обстановка в Приморье ухудшилась, на большей территории класс пожароопасности увеличился до 4-го, высокого.
https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html
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происшествия, приморский край, лучегорск, надеждинский район, природные пожары в россии
Происшествия, Приморский край, Лучегорск, Надеждинский район, Природные пожары в России
В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров
В Приморье за сутки потушили 19 природных пожаров на площади 578,7 гектара