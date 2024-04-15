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В Тюменской области загорелась сухая трава

В Тюменской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 15.04.2024

В Тюменской области загорелась сухая трава

Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества "Салют" под Тюменью распространился на 60 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил информационный РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:37

2024-04-15T15:37

2024-04-15T15:37

происшествия

тюменская область

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества "Салют" под Тюменью распространился на 60 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. "Ландшафтный пожар в районе СНТ "Салют" под Тюменью не представляет угрозы населенным пунктам. В труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов на площади порядка 60 гектаров горит сухая трава", - указано в сообщении. Тушением пожара занимается 31 пожарный МЧС, задействовано 10 единиц техники, на помощь им привлечены работники Тюменской авиабазы. С 5 апреля в регионе объявлены пожароопасный сезон и особый противопожарный режим, жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры.

https://ria.ru/20240413/avialesookhrana-1939768260.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)