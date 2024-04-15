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В Тюменской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 15.04.2024
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15:37 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pozhar-1940177968.html
В Тюменской области загорелась сухая трава
В Тюменской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 15.04.2024
В Тюменской области загорелась сухая трава
Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества "Салют" под Тюменью распространился на 60 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил информационный РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:37
2024-04-15T15:37
происшествия
тюменская область
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества "Салют" под Тюменью распространился на 60 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. "Ландшафтный пожар в районе СНТ "Салют" под Тюменью не представляет угрозы населенным пунктам. В труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов на площади порядка 60 гектаров горит сухая трава", - указано в сообщении. Тушением пожара занимается 31 пожарный МЧС, задействовано 10 единиц техники, на помощь им привлечены работники Тюменской авиабазы. С 5 апреля в регионе объявлены пожароопасный сезон и особый противопожарный режим, жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры.
https://ria.ru/20240413/avialesookhrana-1939768260.html
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происшествия, тюменская область, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области загорелась сухая трава

В Тюменской области сухая трава горит на площади 60 гектаров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества "Салют" под Тюменью распространился на 60 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«
"Ландшафтный пожар в районе СНТ "Салют" под Тюменью не представляет угрозы населенным пунктам. В труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов на площади порядка 60 гектаров горит сухая трава", - указано в сообщении.
Тушением пожара занимается 31 пожарный МЧС, задействовано 10 единиц техники, на помощь им привлечены работники Тюменской авиабазы.
С 5 апреля в регионе объявлены пожароопасный сезон и особый противопожарный режим, жителям региона запрещено посещать леса и разводить костры.
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ПроисшествияТюменская областьТюменьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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