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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми - РИА Новости, 15.04.2024
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми
Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Перми утром в понедельник, на месте происшествия обнаружены двое погибших, сообщает краевое МЧС на сайте. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:20
2024-04-15T09:20
2024-04-15T09:20
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Перми утром в понедельник, на месте происшествия обнаружены двое погибших, сообщает краевое МЧС на сайте. По данным ведомства, 15 апреля утром на девятом этаже жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми загорелась квартира. До приезда пожарных из строения самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Еще двоих спасли сотрудники МЧС с помощью автолестницы. "Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Время ликвидации горения - в 8.55 (6.55 мск). На пожаре обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении. Причины возгорания уточняются.
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми
Два человека погибли при пожаре в квартире девятиэтажного дома в Перми