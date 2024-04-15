https://ria.ru/20240415/pozhar-1940060976.html

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми - РИА Новости, 15.04.2024

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Перми

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Перми утром в понедельник, на месте происшествия обнаружены двое погибших, сообщает краевое МЧС на сайте. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:20

2024-04-15T09:20

2024-04-15T09:20

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома в Перми утром в понедельник, на месте происшествия обнаружены двое погибших, сообщает краевое МЧС на сайте. По данным ведомства, 15 апреля утром на девятом этаже жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми загорелась квартира. До приезда пожарных из строения самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Еще двоих спасли сотрудники МЧС с помощью автолестницы. "Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Время ликвидации горения - в 8.55 (6.55 мск). На пожаре обнаружены двое погибших", - говорится в сообщении. Причины возгорания уточняются.

https://ria.ru/20240413/intsident-1939851314.html

пермь

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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)