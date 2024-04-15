https://ria.ru/20240415/povrezhdeniya-1940201209.html

Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы

Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы - РИА Новости, 15.04.2024

Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы

Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:52

2024-04-15T16:52

2024-04-15T17:03

происшествия

вгик

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940202562_35:0:906:490_1920x0_80_0_0_f55d828555b8dab790de1e265bce5620.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. "Сотрудниками ОМВД России по району Отрадное проводится проверка по факту получения телесных повреждений мужчиной 1990 года рождения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о 33-летнем кинорежиссере Родионе Доброхотове. Доброхотов закончил ВГИК, в 2019 году у молодого режиссера вышла короткометражка "Космонавт Петров", к которой он также написал сценарий.

https://ria.ru/20240115/atykhaev-1921335038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вгик, москва