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Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы - РИА Новости, 15.04.2024
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16:52 15.04.2024 (обновлено: 17:03 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/povrezhdeniya-1940201209.html
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы - РИА Новости, 15.04.2024
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы
Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:52
2024-04-15T17:03
происшествия
вгик
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. "Сотрудниками ОМВД России по району Отрадное проводится проверка по факту получения телесных повреждений мужчиной 1990 года рождения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о 33-летнем кинорежиссере Родионе Доброхотове. Доброхотов закончил ВГИК, в 2019 году у молодого режиссера вышла короткометражка "Космонавт Петров", к которой он также написал сценарий.
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происшествия, вгик, москва
Происшествия, ВГИК, Москва
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы

Полиция проводит проверку после сообщений о травмах у кинорежиссера Доброхотова

© Фото : Страница Родиона Доброхотова в соцсетиКинорежиссер Родион Доброхотов
Кинорежиссер Родион Доброхотов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Страница Родиона Доброхотова в соцсети
Кинорежиссер Родион Доброхотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым.
«
"Сотрудниками ОМВД России по району Отрадное проводится проверка по факту получения телесных повреждений мужчиной 1990 года рождения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о 33-летнем кинорежиссере Родионе Доброхотове.
Доброхотов закончил ВГИК, в 2019 году у молодого режиссера вышла короткометражка "Космонавт Петров", к которой он также написал сценарий.
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