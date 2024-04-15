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Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы - РИА Новости, 15.04.2024
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы
Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:52
2024-04-15T16:52
2024-04-15T17:03
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Московская полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений кинорежиссером Родионом Доброхотовым. "Сотрудниками ОМВД России по району Отрадное проводится проверка по факту получения телесных повреждений мужчиной 1990 года рождения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о 33-летнем кинорежиссере Родионе Доброхотове. Доброхотов закончил ВГИК, в 2019 году у молодого режиссера вышла короткометражка "Космонавт Петров", к которой он также написал сценарий.
https://ria.ru/20240115/atykhaev-1921335038.html
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происшествия, вгик, москва
Происшествия, ВГИК, Москва
Кинорежиссер Родион Доброхотов получил травмы
Полиция проводит проверку после сообщений о травмах у кинорежиссера Доброхотова