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В Днепропетровске инфраструктурный объект пострадал после взрывов
В Днепропетровске инфраструктурный объект пострадал после взрывов - РИА Новости, 15.04.2024
В Днепропетровске инфраструктурный объект пострадал после взрывов
Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:15
2024-04-15T08:15
2024-04-15T11:44
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" в ночь на понедельник сообщал, что в Днепропетровске прогремели взрывы. "Взрыв раздался и в Днепровском районе. Попадание по инфраструктурному объекту", - написал Лукашук. При этом Лукашук не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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в мире, днепропетровск, украина, николай лукашук
В мире, Днепропетровск, Украина, Николай Лукашук, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске инфраструктурный объект пострадал после взрывов
Лукашук заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровске