https://ria.ru/20240415/poteri-1940145028.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, нанесли поражение формированиям трёх украинских РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:55

2024-04-15T13:55

2024-04-15T14:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, нанесли поражение формированиям трёх украинских бригад, потери противника составили до 90 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика