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Суд отправил Портнягина под домашний арест - РИА Новости, 15.04.2024
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19:29 15.04.2024 (обновлено: 21:57 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940244819.html
Суд отправил Портнягина под домашний арест
Суд отправил Портнягина под домашний арест - РИА Новости, 15.04.2024
Суд отправил Портнягина под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем, передает РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:29
2024-04-15T21:57
москва
происшествия
дмитрий портнягин
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Удовлетворить ходатайство следователя. &lt;...&gt; Назначить местом отбывания домашнего ареста город Наро-Фоминск, деревню Мартемьяново", — огласила решение судья Александра Лашина.Портнягину также запретили пользоваться средствами связи, за исключением звонков в экстренные службы.Его жена Екатерина проходит подозреваемой по этому делу.По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягины не выплатили налоги на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершали финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. В итоге из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, автор серии книг "Трансформатор" и основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, происшествия, дмитрий портнягин, московская область (подмосковье), наро-фоминск
Москва, Происшествия, Дмитрий Портнягин, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск
Суд отправил Портнягина под домашний арест

Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Удовлетворить ходатайство следователя. <...> Назначить местом отбывания домашнего ареста город Наро-Фоминск, деревню Мартемьяново", — огласила решение судья Александра Лашина.
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Портнягину также запретили пользоваться средствами связи, за исключением звонков в экстренные службы.
Его жена Екатерина проходит подозреваемой по этому делу.
По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягины не выплатили налоги на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершали финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. В итоге из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, автор серии книг "Трансформатор" и основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".
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