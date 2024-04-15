https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940244819.html

Суд отправил Портнягина под домашний арест

Суд отправил Портнягина под домашний арест - РИА Новости, 15.04.2024

Суд отправил Портнягина под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем, передает РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:29

2024-04-15T19:29

2024-04-15T21:57

москва

происшествия

дмитрий портнягин

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224639_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8c209b0e51628c02e98a8b52a38a6c5e.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Удовлетворить ходатайство следователя. <...> Назначить местом отбывания домашнего ареста город Наро-Фоминск, деревню Мартемьяново", — огласила решение судья Александра Лашина.Портнягину также запретили пользоваться средствами связи, за исключением звонков в экстренные службы.Его жена Екатерина проходит подозреваемой по этому делу.По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягины не выплатили налоги на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершали финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. В итоге из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, автор серии книг "Трансформатор" и основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, дмитрий портнягин, московская область (подмосковье), наро-фоминск