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Жена Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании средств
Жена Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании средств - РИА Новости, 15.04.2024
Жена Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании средств
Супруга блогера Дмитрия Портнягина Екатерина проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств, заявил следователь в Тверском суде Москвы во время... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:49
2024-04-15T17:49
2024-04-15T18:03
дмитрий портнягин
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Супруга блогера Дмитрия Портнягина Екатерина проходит подозреваемой по делу об отмывании денежных средств, заявил следователь в Тверском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства об избрании блогеру домашнего ареста, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Екатерина Портнягина имеет статус подозреваемой по делу", - заявил следователь в суде. Он просил судью удалить её из зала и ограничить общение между ей и Портнягиным, как между фигурантам уголовного дела. Однако судья отказала следователю.Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий портнягин, происшествия, россия
Дмитрий Портнягин, Происшествия, Россия
Жена Портнягина проходит подозреваемой по делу об отмывании средств
Следователь: Екатерину Портнягину подозревают в отмывании денежных средств