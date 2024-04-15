https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940147610.html

Следствие попросило о домашнем аресте блогеру Портнягину

Следствие попросило о домашнем аресте блогеру Портнягину - РИА Новости, 15.04.2024

Следствие попросило о домашнем аресте блогеру Портнягину

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и легализации доходов,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:04

2024-04-15T14:04

2024-04-15T14:22

происшествия

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и легализации доходов, сообщили РИА Новости в суде."В адрес Тверского районного суда города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Портнягина", - сказала собеседница агентства.Накануне адвокат Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что задержанному в Ростове-на-Дону Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. Бизнесмен признал вину по первой статье и полностью возместил ущерб, заявил адвокат Портнягина.По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей, из которых путем финансовых операций перевели более 91 миллиона на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20240220/zhdun-1928445388.html

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, россия