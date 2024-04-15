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Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов - РИА Новости, 15.04.2024
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13:51 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940144016.html
Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов
Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов - РИА Новости, 15.04.2024
Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов
Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин может быть освобожден от уголовной ответственности за неуплату налогов после полного погашения им долга, следует из положения... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:51
2024-04-15T13:51
россия
ростов-на-дону
дмитрий портнягин
мария спиридонова
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
сlub 500
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин может быть освобожден от уголовной ответственности за неуплату налогов после полного погашения им долга, следует из положения Уголовного кодекса РФ. Накануне адвокат Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что задержанному в Ростове-на-Дону Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. Бизнесмен признал вину по первой статье и полностью возместил ущерб, заявил адвокат Портнягина. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей, из которых путем финансовых операций перевели более 91 миллиона на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. Согласно положению статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), в случае, если предприниматель впервые совершил преступление, предусмотренное настоящей статьей, то он освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатил долг. Как пояснила РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова, данная норма не распространяется на статью 174 УК РФ (Легализация денег). "Прекращение уголовного преследования по статье 174 УК РФ возможно по общим основаниям: объявление Госдумой амнистии, истечение сроков давности. Уплата недоимок в этом случае не будет являться основанием прекращения уголовного дела. Также существует институт освобождения от уголовной ответственности. Конкретно за преступление, предусмотренное п. б ч. 4 ст. 174, освобождение от нее возможно лишь по одному из имеющихся в УК оснований: в связи с призывом на военную службу или прохождением службы по контракту, поскольку преступление тяжкое умышленное", - объяснила Спиридонова. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240414/portnyagin-1939942850.html
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россия, ростов-на-дону, дмитрий портнягин, мария спиридонова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, сlub 500, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Дмитрий Портнягин, Мария Спиридонова, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Сlub 500, Происшествия
Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов

Бизнес-коуч Портнягин может быть освобожден от уголовного наказания

© Трансформатор/Telegram Дмитрий Портнягин
 Дмитрий Портнягин
© Трансформатор/Telegram
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин может быть освобожден от уголовной ответственности за неуплату налогов после полного погашения им долга, следует из положения Уголовного кодекса РФ.
Накануне адвокат Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что задержанному в Ростове-на-Дону Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. Бизнесмен признал вину по первой статье и полностью возместил ущерб, заявил адвокат Портнягина.
Дмитрий Портнягин
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов
Вчера, 12:12
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей, из которых путем финансовых операций перевели более 91 миллиона на счета третьих лиц. Кроме того, из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Согласно положению статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), в случае, если предприниматель впервые совершил преступление, предусмотренное настоящей статьей, то он освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатил долг.
Как пояснила РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова, данная норма не распространяется на статью 174 УК РФ (Легализация денег).
"Прекращение уголовного преследования по статье 174 УК РФ возможно по общим основаниям: объявление Госдумой амнистии, истечение сроков давности. Уплата недоимок в этом случае не будет являться основанием прекращения уголовного дела. Также существует институт освобождения от уголовной ответственности. Конкретно за преступление, предусмотренное п. б ч. 4 ст. 174, освобождение от нее возможно лишь по одному из имеющихся в УК оснований: в связи с призывом на военную службу или прохождением службы по контракту, поскольку преступление тяжкое умышленное", - объяснила Спиридонова.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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РоссияРостов-на-ДонуДмитрий ПортнягинМария СпиридоноваСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФСlub 500Происшествия
 
 
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