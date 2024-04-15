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СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы - РИА Новости, 15.04.2024
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11:32 15.04.2024 (обновлено: 12:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы
СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы
Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, а также из опасений, что это негативно... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:32
2024-04-15T12:27
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, а также из опасений, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры и санкционный режим, пишет издание Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права. Издание отмечает, что британское правительство никогда не публиковало официальных данных об общей стоимости российских активов в стране, но по оценкам экспертов, на данный момент заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центрального банка в Великобритании на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов. "Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни "пушили хвост", нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов", - пишет издание. Помимо юридических вопросов, связанных с прямым арестом активов, британские чиновники осознают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах. По словам одного из экспертов, конфискация активов на постоянной основе снизит вероятность того, что такие переговоры когда-либо состоятся. Анонимный западный чиновник также отметил снижение силы санкций в случае конфискации денег. "Мы вводим санкции как меру, которая призвана носить временный характер и быть ответом на конкретную ситуацию. Но очевидно, что если вы попытаетесь захватить активы, это будет постоянный акт", - заявил чиновник. Politico отмечает, что даже если Великобритания согласится в рамках G7 принять участие в конфискации государственных активов, по мнению юристов, вероятность того, что личные активы куда-либо денутся, невелика. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929287010.html
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россия, великобритания, украина, евросоюз, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Евросоюз, В мире
СМИ: Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы

Politico: Британия не сможет конфисковать активы РФ из-за отсутствия оснований

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла Великобритании в России
Флажок на машине посла Великобритании в России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок на машине посла Великобритании в России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы в стране из-за отсутствия на это законных оснований, а также из опасений, что это негативно повлияет на будущие мирные переговоры и санкционный режим, пишет издание Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права.
Издание отмечает, что британское правительство никогда не публиковало официальных данных об общей стоимости российских активов в стране, но по оценкам экспертов, на данный момент заморожены отдельные активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы российского Центрального банка в Великобритании на сумму около 26 миллиардов фунтов стерлингов.
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"Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги... Politico поговорил с многочисленными юристами по санкциям и политическими экспертами, все они говорят, что, как бы политики ни "пушили хвост", нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов", - пишет издание.
Помимо юридических вопросов, связанных с прямым арестом активов, британские чиновники осознают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах. По словам одного из экспертов, конфискация активов на постоянной основе снизит вероятность того, что такие переговоры когда-либо состоятся.
Анонимный западный чиновник также отметил снижение силы санкций в случае конфискации денег.
"Мы вводим санкции как меру, которая призвана носить временный характер и быть ответом на конкретную ситуацию. Но очевидно, что если вы попытаетесь захватить активы, это будет постоянный акт", - заявил чиновник.
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Politico отмечает, что даже если Великобритания согласится в рамках G7 принять участие в конфискации государственных активов, по мнению юристов, вероятность того, что личные активы куда-либо денутся, невелика.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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