https://ria.ru/20240415/politico-1940083908.html

Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ

Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ

Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:52

2024-04-15T10:52

2024-04-15T10:52

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

евросоюз

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского чиновника. "Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - пишет издание. По словам высокопоставленного чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство (EDA) из потенциальных 1,5 миллиарда евро. Издание пишет, что эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, нато