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Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/politico-1940083908.html
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:52
2024-04-15T10:52
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского чиновника. "Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - пишет издание. По словам высокопоставленного чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство (EDA) из потенциальных 1,5 миллиарда евро. Издание пишет, что эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ

Politico: страны Евросоюза избегают совместных закупок боеприпасов для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского чиновника.
«
"Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство (EDA) из потенциальных 1,5 миллиарда евро. Издание пишет, что эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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