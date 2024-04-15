Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины, пишут СМИ
Politico: страны Евросоюза избегают совместных закупок боеприпасов для Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины и выделяют на это "смехотворные" суммы, сообщает издание Politico о ссылкой на европейского чиновника.
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"Несмотря на громкие речи и десятки политических документов, рекламирующих преимущества совместных закупок, страны ЕС избегают возможности совместно покупать боеприпасы для Украины", - пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника, правительства ЕС закупили для Украины боеприпасы на "смехотворную" сумму в 350 миллионов евро через Европейское оборонное агентство (EDA) из потенциальных 1,5 миллиарда евро. Издание пишет, что эти цифры показывают, что, хотя мощности по производству снарядов существуют, государственных заказов не хватает, а многие страны-члены неохотно используют совместные программы ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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