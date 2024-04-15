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В Бурятии ищут мужчину и женщину, которые пропали четыре дня назад - РИА Новости, 15.04.2024
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13:31 15.04.2024
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В Бурятии ищут мужчину и женщину, которые пропали четыре дня назад
В Бурятии ищут мужчину и женщину, которые пропали четыре дня назад - РИА Новости, 15.04.2024
В Бурятии ищут мужчину и женщину, которые пропали четыре дня назад
В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, которые пропали четыре дня назад, заведено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:31
2024-04-15T13:31
происшествия
здоровье - общество
улан-удэ
россия
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, которые пропали четыре дня назад, заведено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, которая в четверг уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander и исчезла. "Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон ее автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что позже в разных местах Улан-Удэ и в его пригороде обнаружены некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины. Все предметы детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства криминалистических экспертиз, подчеркнули в ведомстве. Также следствием координируются поиски пропавших, обобщается и детально анализируется вся поступающая информация от волонтеров и сотрудников полиции. По данным группы поискового отряда "Лиза Алерт" республики Бурятия в соцсети "ВКонтакте", речь идет о Сэсэг Бальжинимаевне Буиновой и Станиславе Сынгеевиче Норбоеве, в поисках которых в эти дни приняли участие более 430 человек. Следователи просят всех, кому известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения мужчины и женщины, обратиться в органы внутренних дел или следственные органы Следственного комитета.
https://rsport.ria.ru/20240214/proisshestviya-1927259517.html
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происшествия, здоровье - общество, улан-удэ, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Улан-Удэ, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Бурятии ищут мужчину и женщину, которые пропали четыре дня назад

В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, пропавших четыре дня назад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. В Улан-Удэ ведутся поиски мужчины и женщины, которые пропали четыре дня назад, заведено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, которая в четверг уехала из дома на своем автомобиле Mitsubishi Outlander и исчезла.
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"Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон ее автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже в разных местах Улан-Удэ и в его пригороде обнаружены некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины. Все предметы детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства криминалистических экспертиз, подчеркнули в ведомстве. Также следствием координируются поиски пропавших, обобщается и детально анализируется вся поступающая информация от волонтеров и сотрудников полиции.
По данным группы поискового отряда "Лиза Алерт" республики Бурятия в соцсети "ВКонтакте", речь идет о Сэсэг Бальжинимаевне Буиновой и Станиславе Сынгеевиче Норбоеве, в поисках которых в эти дни приняли участие более 430 человек.
Следователи просят всех, кому известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения мужчины и женщины, обратиться в органы внутренних дел или следственные органы Следственного комитета.
Анна Цомартова
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