https://ria.ru/20240415/pogoda-1940055772.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременные дожди, порывистый ветер, низкое давление и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, вечером не исключен небольшой мокрый снег,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:37
2024-04-15T08:37
2024-04-15T08:37
общество
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михаил леус
погода
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди, порывистый ветер, низкое давление и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в понедельник, вечером не исключен небольшой мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона, центр которого в середине дня расположится над юго-восточными районами Карелии. В такой ситуации в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, вечером в отдельных районах не исключен небольшой мокрый снег. В Москве - плюс 8 - плюс 10, в Подмосковье - от плюс 6 до плюс 11 градусов", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди и до плюс десяти градусов