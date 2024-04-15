Рейтинг@Mail.ru
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:03 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/podmoskove-1940107792.html
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году - РИА Новости, 15.04.2024
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году
Более 240 единиц медтехники на сумму свыше 441 миллиона рублей закупят для детских поликлиник в Подмосковье в 2024 году, среди них будут аппараты УЗИ и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:03
2024-04-15T12:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жуковский
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940106175_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5aa7074848f06e88e849b67b16d54317.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 240 единиц медтехники на сумму свыше 441 миллиона рублей закупят для детских поликлиник в Подмосковье в 2024 году, среди них будут аппараты УЗИ и офтальмологическое оборудование, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья. В этом году закупим для них более 240 единиц оборудования на сумму свыше 441 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, региональные поликлиники оснастят аппаратами УЗИ, офтальмологическим и реабилитационным оборудованием. Медтехника поступит в детские поликлиники Подольской, Дмитровской, Жуковской, Королевской и других больниц. Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240412/samochuvstvie-1939655787.html
московская область (подмосковье)
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940106175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_491eae8c45b06348580345100b3cabe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Андрей Воробьев

Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году

© iStock.com / Inside Creative HouseРебенок на приеме у офтальмолога
Ребенок на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / Inside Creative House
Ребенок на приеме у офтальмолога
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 240 единиц медтехники на сумму свыше 441 миллиона рублей закупят для детских поликлиник в Подмосковье в 2024 году, среди них будут аппараты УЗИ и офтальмологическое оборудование, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья. В этом году закупим для них более 240 единиц оборудования на сумму свыше 441 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Жители 3300 раз узнали по телефону о самочувствии родных в больницах МО
12 апреля, 16:21
По данным ведомства, региональные поликлиники оснастят аппаратами УЗИ, офтальмологическим и реабилитационным оборудованием. Медтехника поступит в детские поликлиники Подольской, Дмитровской, Жуковской, Королевской и других больниц. Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала