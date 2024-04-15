https://ria.ru/20240415/podmoskove-1940107792.html
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году - РИА Новости, 15.04.2024
Сапанюк: медтехнику для детских поликлиник Подмосковья закупят в 2024 году
Более 240 единиц медтехники на сумму свыше 441 миллиона рублей закупят для детских поликлиник в Подмосковье в 2024 году, среди них будут аппараты УЗИ и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:03
2024-04-15T12:03
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 240 единиц медтехники на сумму свыше 441 миллиона рублей закупят для детских поликлиник в Подмосковье в 2024 году, среди них будут аппараты УЗИ и офтальмологическое оборудование, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья. В этом году закупим для них более 240 единиц оборудования на сумму свыше 441 миллионов рублей", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, региональные поликлиники оснастят аппаратами УЗИ, офтальмологическим и реабилитационным оборудованием. Медтехника поступит в детские поликлиники Подольской, Дмитровской, Жуковской, Королевской и других больниц. Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240412/samochuvstvie-1939655787.html
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московская область (подмосковье), жуковский, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Андрей Воробьев