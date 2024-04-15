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Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/podderzhka-1940190484.html
Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО
Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2024
Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО
Общий объем средств, направленных в Волгоградской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, превысил 4 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:16
2024-04-15T16:16
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
владимир путин
андрей бочаров
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общий объем средств, направленных в Волгоградской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, превысил 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Бочаров. "Безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня на территории Волгоградской области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 миллиардов рублей", - сказал Бочаров во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он обратил внимание на особо трепетное отношение жителей Волгоградской области к участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, не все возможно уместить в рамки нормативных актов и законов, и здесь главными помощниками властей региона являются жители Волгоградской области.
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волгоградская область, россия, владимир путин, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Бочаров
Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО

Волгоградская область направила более 4 млрд рублей на поддержку участников СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общий объем средств, направленных в Волгоградской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, превысил 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Бочаров.
«
"Безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня на территории Волгоградской области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 миллиардов рублей", - сказал Бочаров во время встречи по видеосвязи с главой государства.
Он обратил внимание на особо трепетное отношение жителей Волгоградской области к участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, не все возможно уместить в рамки нормативных актов и законов, и здесь главными помощниками властей региона являются жители Волгоградской области.
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