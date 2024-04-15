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Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО

Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2024

Волгоградская область направила четыре миллиарда рублей бойцам СВО

Общий объем средств, направленных в Волгоградской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, превысил 4 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:16

2024-04-15T16:16

2024-04-15T16:16

специальная военная операция на украине

волгоградская область

россия

владимир путин

андрей бочаров

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общий объем средств, направленных в Волгоградской области на поддержку участников спецоперации и членов их семей, превысил 4 миллиарда рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Андрей Бочаров. "Безусловным приоритетом в нашей работе была, есть и будет поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня на территории Волгоградской области действует 35 региональных мер поддержки, они очень востребованы. В общем объеме за это время было направлено более 4 миллиардов рублей", - сказал Бочаров во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он обратил внимание на особо трепетное отношение жителей Волгоградской области к участникам специальной военной операции и их семьям. По его словам, не все возможно уместить в рамки нормативных актов и законов, и здесь главными помощниками властей региона являются жители Волгоградской области.

https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html

волгоградская область

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волгоградская область, россия, владимир путин, андрей бочаров