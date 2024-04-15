Рейтинг@Mail.ru
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 15.04.2024 (обновлено: 12:24 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/peskov-1940108865.html
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков
Вода от паводков движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, но опасность затопления обширных площадей в регионе по-прежнему остается,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:05
2024-04-15T12:24
тюменская область
россия
оренбургская область
дмитрий песков
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вода от паводков движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, но опасность затопления обширных площадей в регионе по-прежнему остается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад медленно. Там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - сказал Песков журналистам. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. По данным ГУМЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи в понедельник снова ведутся подрывы льда.
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html
тюменская область
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, россия, оренбургская область, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Россия, Оренбургская область, Дмитрий Песков, Наводнения в России — 2024
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Песков: паводки движутся в сторону Тюменской области, есть опасность затопления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вода от паводков движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, но опасность затопления обширных площадей в регионе по-прежнему остается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах
8 апреля, 11:28
«
"Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад медленно. Там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - сказал Песков журналистам.
Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. По данным ГУМЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи в понедельник снова ведутся подрывы льда.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
12:00
 
Тюменская областьРоссияОренбургская областьДмитрий ПесковНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала