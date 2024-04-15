https://ria.ru/20240415/peskov-1940108865.html

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Вода от паводков движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, но опасность затопления обширных площадей в регионе по-прежнему остается,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:05

2024-04-15T12:05

2024-04-15T12:24

тюменская область

россия

оренбургская область

дмитрий песков

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вода от паводков движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, но опасность затопления обширных площадей в регионе по-прежнему остается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что в Оренбургской области пошло на спад медленно. Там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - сказал Песков журналистам. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. По данным ГУМЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи в понедельник снова ведутся подрывы льда.

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html

https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html

тюменская область

россия

оренбургская область

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тюменская область, россия, оренбургская область, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024