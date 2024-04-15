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В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024
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05:23 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pereliv-1940045083.html
В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей
В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024
В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей
В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск – Ариадное, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:23
2024-04-15T05:23
происшествия
дальнереченск
наводнения в россии — 2024
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск – Ариадное, сообщает правительство Приморья. "Движение легковых автомобилей нарушено в Дальнереченском городском округе Приморья из-за перелива на участке дороги Дальнереченск – Ариадное. Водители могут воспользоваться альтернативным проездом", - говорится в сообщении. По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подтоплен участок дороги Дальнереченск – Ариадное со 112 по 117 километр. Глубина перелива достигает 40 сантиметров. Альтернативный проезд есть через Чугуевку по трассе Уборка – Самарка – Ариадное.
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происшествия, дальнереченск, наводнения в россии — 2024, россия, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Наводнения в России — 2024, Россия, Приморский край
В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей

В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей по краевой дороге

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск – Ариадное, сообщает правительство Приморья.
"Движение легковых автомобилей нарушено в Дальнереченском городском округе Приморья из-за перелива на участке дороги Дальнереченск – Ариадное. Водители могут воспользоваться альтернативным проездом", - говорится в сообщении.
Последствия паводка в Томской области. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Томской области почти 140 домов остаются затопленными
05:20
По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подтоплен участок дороги Дальнереченск – Ариадное со 112 по 117 километр. Глубина перелива достигает 40 сантиметров. Альтернативный проезд есть через Чугуевку по трассе Уборка – Самарка – Ариадное.
 
ПроисшествияДальнереченскНаводнения в России — 2024РоссияПриморский край
 
 
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