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В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей

В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей - РИА Новости, 15.04.2024

В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей

В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск – Ариадное, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:23

2024-04-15T05:23

2024-04-15T05:23

происшествия

дальнереченск

наводнения в россии — 2024

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск – Ариадное, сообщает правительство Приморья. "Движение легковых автомобилей нарушено в Дальнереченском городском округе Приморья из-за перелива на участке дороги Дальнереченск – Ариадное. Водители могут воспользоваться альтернативным проездом", - говорится в сообщении. По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подтоплен участок дороги Дальнереченск – Ариадное со 112 по 117 километр. Глубина перелива достигает 40 сантиметров. Альтернативный проезд есть через Чугуевку по трассе Уборка – Самарка – Ариадное.

https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940044930.html

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происшествия, дальнереченск, наводнения в россии — 2024, россия, приморский край