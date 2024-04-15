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Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой - РИА Новости, 15.04.2024
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14:18 15.04.2024 (обновлено: 14:35 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940153135.html
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой - РИА Новости, 15.04.2024
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:18
2024-04-15T14:35
курган
вадим шумков
курганская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков."Земляки. Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ", - написал Шумков в своем Telegram-канале."Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее - Тополей", - сообщил губернатор.
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курган, вадим шумков, курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Вадим Шумков, Курганская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

Шумков: микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало паводковыми водами

© Фото : Город Курган/ВКонтактеПоследствия паводка в Кургане. 15 апреля 2024
Последствия паводка в Кургане. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Город Курган/ВКонтакте
Последствия паводка в Кургане. 15 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"Земляки. Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ", - написал Шумков в своем Telegram-канале.
"Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее - Тополей", - сообщил губернатор.
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КурганВадим ШумковКурганская областьТобол (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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