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Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой - РИА Новости, 15.04.2024
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:18
2024-04-15T14:18
2024-04-15T14:35
курган
вадим шумков
курганская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков."Земляки. Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ", - написал Шумков в своем Telegram-канале."Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее - Тополей", - сообщил губернатор.
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курган, вадим шумков, курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Вадим Шумков, Курганская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Шумков: микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало паводковыми водами