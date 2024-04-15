https://ria.ru/20240415/pavodok-1940153135.html

Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой - РИА Новости, 15.04.2024

Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:18

2024-04-15T14:18

2024-04-15T14:35

курган

вадим шумков

курганская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков."Земляки. Ввиду перемещения по руслу и, самое главное, по пойме огромной массы воды к Кургану водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ", - написал Шумков в своем Telegram-канале."Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее - Тополей", - сообщил губернатор.

курган

курганская область

тобол (река)

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курган, вадим шумков, курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия