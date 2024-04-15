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На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед - РИА Новости, 15.04.2024
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13:21 15.04.2024 (обновлено: 13:26 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html
На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед
На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед - РИА Новости, 15.04.2024
На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед
На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед, чтобы исключить заторы при прохождении паводка и давления ледяной массы на дамбы, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:21
2024-04-15T13:26
ишим
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед, чтобы исключить заторы при прохождении паводка и давления ледяной массы на дамбы, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."Много льда скопилось, который мы сегодня начали взрывать, чтобы максимально быстро его пропустить мимо города Ишим, чтобы не было нагрузки и давления на построенные дамбы... Ситуация крайне напряженная". - сказал Моор.По его словам, такая работа "серьезно поможет" в прохождении паводка в регионе. "Мы сделали разведку, пролетели над рекой Ишим, выше по течению от города Ишим. Видно, что льдины огромные, непоколотые, лед еще не весь черный - он белый, это означает, что он толстый. Эта огромная масса, которая при повышении уровня воды с увеличенной скоростью будет давить на берег реки Ишим", - объяснил губернатор. Взрывные работы уже начались ниже по течению от города Ишим, добавил он.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html
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ишим, тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим, Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед

Моор: на реке Ишим начали взрывать лед, чтобы избежать заторов при паводке

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramВзрывные работы на льду на реке Ишим
Взрывные работы на льду на реке Ишим
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Взрывные работы на льду на реке Ишим
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На реке Ишим в Тюменской области начали взрывать лед, чтобы исключить заторы при прохождении паводка и давления ледяной массы на дамбы, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Много льда скопилось, который мы сегодня начали взрывать, чтобы максимально быстро его пропустить мимо города Ишим, чтобы не было нагрузки и давления на построенные дамбы... Ситуация крайне напряженная". - сказал Моор.
По его словам, такая работа "серьезно поможет" в прохождении паводка в регионе.
"Мы сделали разведку, пролетели над рекой Ишим, выше по течению от города Ишим. Видно, что льдины огромные, непоколотые, лед еще не весь черный - он белый, это означает, что он толстый. Эта огромная масса, которая при повышении уровня воды с увеличенной скоростью будет давить на берег реки Ишим", - объяснил губернатор.
Взрывные работы уже начались ниже по течению от города Ишим, добавил он.
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ИшимТюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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